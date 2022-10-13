Появилась новая информация о теракте на Крымском мосту

Погибший водитель грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту, не подозревается в причастности к теракту. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник агентства заявил, что мужчина, вероятно, сам не знал, что исполняет преступный заказ.

Ранее ФСБ заявила, что организатором теракта было ГУ разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов.

По уголовному делу задержали пятерых россиян и трех граждан Украины и Армении.

Напомним, грузовик взорвался на Крымском мосту 8 октября, из-за чего загорелись топливные железнодорожные цистерны и частично обрушились два автомобильных пролета моста. Погибли четыре человека.