Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 13
10°
Птн, 14
Сбт, 15
10°
ЦБ USD 63.76 0.08 13/10
ЦБ EUR 62.59 0.24 13/10
Нал. USD 66.6 / 69.29 13/10 13:25
Нал. EUR 64.6 / 67.07 13/10 13:25
Новости
Мобилизация
Публикации
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
1 970
Советы психологов: как рязанцам справиться с паникой и апатией
Непрекращающийся поток новостей о частичной мобилизации...
7 октября 12:31
5 498
Осознанный выбор в пользу загородной жизни. Чем привлекателен поселок...
Поклонников загородного образа жизни среди рязанцев с к...
5 октября 15:05
6 777
Блинчики, покорившие мир. Как рязанские продукты начали продаваться в ...
Вы можете себе представить, как выглядят полтора миллиа...
4 октября 15:47
7 360
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Появилась новая информация о теракте на Крымском мосту

Погибший водитель грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту, не подозревается в причастности к теракту. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник агентства заявил, что мужчина, вероятно, сам не знал, что исполняет преступный заказ.

Ранее ФСБ заявила, что организатором теракта было ГУ разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов.

По уголовному делу задержали пятерых россиян и трех граждан Украины и Армении.

Напомним, грузовик взорвался на Крымском мосту 8 октября, из-за чего загорелись топливные железнодорожные цистерны и частично обрушились два автомобильных пролета моста. Погибли четыре человека.