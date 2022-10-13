Мэр Рязани призвала подрядчика школы в Кальном ускориться

По ее словам сейчас началась завершающая стадия строительства

Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала, как проходит строительство новой школы в Кальном. По ее словам, сейчас началась завершающая стадия.

Сорокина в своих соцсетях перечислила, что уже сделано: завершается устройство внутренних инженерных коммуникаций, работы по благоустройству территории школы, проездов и тротуаров, монтаж наружного освещения. Тротуар у школы вымощен плиткой, рядом сделана парковка.

Сорокина пообещала, что во дворе школы будут обустроены три универсальные спортивные площадки, игровая зона и площадка для отдыха. В настоящее время на них укладывают покрытие и устанавливают оборудование.

Отдельно мэр отметила коммуникации, связанные с проходящим рядом ручьем Быстрец. Сорокина подчеркнула, что подрядчик справился.

Уже через неделю строители планирует завершить отделку фасада и обустройство главной входной группы. Также будет уложен второй слой асфальта перед зданием.

«Все необходимые материалы и оборудование закуплены. В школу завозят мебель и оборудование, развешивают доски, устанавливают двери. Напомнила подрядчику про выполнение сроков контракта. Работы предстоит немало — нужно ускориться. Смены отделочников обещали максимально усилить. Контроль за объектом будем осуществлять еженедельно», — заявила мэр.