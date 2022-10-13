Исследование Big Data МТС: рязанцы стали чаще и дольше разговаривать по телефону

Продолжительность разговоров после 21 сентября в регионе выросла на 10%, а количество разговоров на человека увеличилось на 3%.

Жители Рязанской области стали чаще и дольше разговаривать по телефону. Это выяснила Big Data МТС на основе обезличенных данных, по голосовому трафику в период с 1 сентября по 9 октября 2022 года. Продолжительность разговоров после 21 сентября в регионе выросла на 10%, а количество разговоров на человека увеличилось на 3%.

В среднем, рязанцы совершают в сети МТС 10 звонков в день, а их суммарная продолжительность составляет 22 минуты в сутки. Мужчины стали проводить за телефонными разговорами больше времени. Традиционно более «говорящими» абонентами считаются женщины, в начале сентября на них приходилось 60% от всего голосового трафика, сейчас — 51%.

«Для того, чтобы сохранять емкость, скорость и качество передачи данных, мы регулярно тестируем каналы и при превышении нагрузки устанавливаем дополнительное телеком-оборудование. За последний год мы неоднократно проводили модернизацию в Рязани и во всей Рязанской области, „прокачивали“ крупные трассы федерального и регионального значения. Работа ведется и далее по потребности территорий», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Больше всего выросла продолжительность разговоров в Пензе: жители региона стали говорить с близкими по телефону на 33% дольше. Также длительность звонков заметно увеличилась в Астрахани (+24%), Смоленске (+17%), Москве (+15%), Воронеже (+15%), Владивостоке (+13%), Новосибирске (+13%), Санкт-Петербурге (+12%) и Казани (+12%).