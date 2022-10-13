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Генсек НАТО: Условия применения альянсом ядерного оружия крайне ограничены
Комментарий Столтенберга приводит РИА Новости после заявления президента Франции Эммануэля Макрона

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал условия, при которых НАТО может применить ядерное оружие. По его словам, они крайне ограничены. Комментарий Столтенберга приводит РИА Новости после заявления президента Франции Эммануэля Макрона.

Тот ранее пообещал не использовать ядерное оружие в ходе украинского кризиса.

«Условия, при которых НАТО может применить ядерное оружие, крайне ограничены», — сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседаний в Брюсселе глав минобороны НАТО.

Генсек НАТО также отметил, что Россия использует «крайне опасную риторику».

«Они знают, что при использовании ядерного оружия против Украины будут самые серьезные последствия. Они также знают, что ядерную войну выиграть нельзя», — указал Столтенберг.