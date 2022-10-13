Аркадий Фомин в рамках депутатского контроля посетил школу в Лесном

Он напомнил, что капитальный ремонт в МБОУ «Лесновская СОШ» ведется в рамках госпрограммы «развитие образования» и проекта «Новая школа». Дизайн фасада разрабатывали студенты рязанского политеха. Из предложенных десяти вариантов выбран один.

Школа в поселке Лесной отремонтирована на 95%. Об этом заявил глава облдумы Аркадий Фомин во время поездки в рамках депутатского контроля, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Он напомнил, что капитальный ремонт в МБОУ «Лесновская СОШ» ведется в рамках госпрограммы «развитие образования» и проекта «Новая школа». Дизайн фасада разрабатывали студенты рязанского политеха. Из предложенных десяти вариантов выбран один.

Несмотря на продолжающееся строительство, 1 сентября дети уже пошли в обновленную школу. Фомин отметил, что подрядчик затянул с выполнением работ и из-за «недоделок» школа отремонтирована на 95%.

«Это не влияет на учебный процесс, но все надо завершить и все недостатки обязательно устранить. Как депутат не снимаю с контроля объект. Окончательная приемка школы пройдет с участием родительского комитета. Уверен, что в ближайшее время объект будет сдан на 100%", — заключил Фомин.