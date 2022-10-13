А что в кино? «Иван Семенов — школьный хулиган», «Лавстори» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российская семейная комедия «Иван Семенов — школьный хулиган» рассказывает историю обычного школьника и фантазера Вани, которого за плохое поведение переводят из элитной частной гимназии в самую обычную школу на окраине Перми. Драма Петра Тодоровского «Лавстори» рассказывает о двух молодых людях, непохожих друг на друга, но тем не менее, испытывающих первую любовь. Вестерн «Умереть за доллар» рассказывает про охотника за головами Макса Борлунда, который получает задание найти жену влиятельного бизнесмена, которую якобы похитил дезертир Элайджа Джонс. Британская драма «Вершина страха» режиссера и сценариста Джулиана Джилби рассказывает о молодых альпинистах, решивших покорить неприступную вершину в Альпах.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».