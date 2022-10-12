Жителя Сасова осудили на три года за совершение смертельного ДТП

В Сасове озвучили приговор 36-летнему местному жителю, который устроил смертельное ДТП. Об этом в среду, 12 октября, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что 4 августа 2017 года осужденный сел за руль Kia Rio в нетрезвом виде. Он двигался по дороге «Сасово-Восход-Кадом» в сторону Кадома. Поворачивая, он частично выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ 21154».

Погиб водитель отечественного автомобиля. Также пострадала пассажирка «ВАЗа» — мать водителя получила серьезные травмы.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении. Также ему предстоит выплатить моральный ущерб потерпевшей в размере 800 тысяч рублей.