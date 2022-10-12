Жители Рязанской области решат, какие села первыми подключат к высокоскоростному интернету

В Рязанской области жители региона решат, какие села подключат к высокоскоростному интернету. Это можно сделать онлайн, через сайт госуслуг или отправить письмо со своим выбором в Минцифры по почте.

Всего в 2023 году министерство планирует обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом 1800 населенных пунктов, из них 17 — рязанские деревни и села. В голосовании представлены населенные пункты численностью от 100 до 500 жителей.

За них могут проголосовать все совершеннолетние граждане, прописанные в регионе.

Онлайн-голосование продлится до 12 ноября. Голоса, поданные по почте, примут до 26 декабря. В конце 2022 года Минцифры расскажет, какие населенные пункты получат доступ в интернет в формате 4G первыми.