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Жители Рязанской области решат, какие села первыми подключат к высокоскоростному интернету

В Рязанской области жители региона решат, какие села подключат к высокоскоростному интернету. Это можно сделать онлайн, через сайт госуслуг или отправить письмо со своим выбором в Минцифры по почте.

Всего в 2023 году министерство планирует обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом 1800 населенных пунктов, из них 17 — рязанские деревни и села. В голосовании представлены населенные пункты численностью от 100 до 500 жителей.

За них могут проголосовать все совершеннолетние граждане, прописанные в регионе.

Онлайн-голосование продлится до 12 ноября. Голоса, поданные по почте, примут до 26 декабря. В конце 2022 года Минцифры расскажет, какие населенные пункты получат доступ в интернет в формате 4G первыми.

Все подробности опубликованы на сайте «Госуслуги». Там же можно сделать свой выбор и увидеть рейтинг голосования по Рязанской области.