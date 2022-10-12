Зампред рязанской облдумы поздравил коллектив рыбновской железнодорожной больницы

Заместитель председателя рязанского парламента Николай Макариков поздравил коллектив рыбновской железнодорожной больницы. Об этом сообщили в облдуме.

Во вторник, 11 октября, Макариков посетил многопрофильное учреждение здравоохранения — больницу «РЖД-Медицина» в Рыбном. Мероприятие состоялось в рамках празднования Дня компании ОАО «РЖД».

Больница «РЖД-Медицина» в Рыбном является лечебно-диагностическим и консультативным центром, оказывает амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь.

В облдуме отметили, что на сегодняшний день «РЖД-Медицина» находится в числе лидеров вакцинации в регионе. В частности, от поликлиники работают круглосуточные пункты вакцинации от COVID-19 и гриппа, расположенные на железнодорожных вокзалах «Рязань-1» и «Рязань-2».

Парламентарий поздравил коллектив больницы и вручил подарок областной думы за заслуги в профессиональной деятельности врачу функциональной диагностики Надежде Яценко.

Сотрудники медучреждения поблагодарили депутата областной думы за внимание к медработникам.