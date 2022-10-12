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Юрист рассказала, как можно получить до 650 тысяч рублей от государства

Россияне могут один раз в жизни сделать возврат налогов на сумму в 650 тысяч рублей. Об этом агентству «Прайм» сообщила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Она отметила, что налоговый имущественный вычет предусмотрен при покупке или строительстве недвижимости, продаже недвижимости, а также при погашении ипотеки. Вычет можно получить в течение календарного года через работодателя или в налоговой. Для этого необходимо составить письменное заявление, в налоговый орган сдать декларацию по форме 3-НДФЛ.

Спиридонова отметила, что неиспользованный остаток вычета может быть перенесен.

Специалист подчеркнула, что право получить налоговый вычет возникает, начиная с года, когда было зарегистрировано право собственности.

При покупке максимально можно вернуть 260 тысяч рублей. Вычет за проценты по ипотеке оформляется отдельно, он может максимально составить 390 тысяч.

Кроме того, при продаже недвижимости сумму НДФЛ можно уменьшить на 130 тысяч рублей.