В учебном центре в Свердловской области умер четвертый мобилизованный

В учебном центре в Свердловской области умер еще один мобилизованный. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Максим Иванов, курирующий ситуацию с мобилизованными на Урале.

Собеседник агентства заявил, что мужчина жаловался в медпункт на ухудшение здоровья. По словам Иванова, у мобилизованного остановилось сердце.

«Четырежды врачи возвращали его к жизни, но, к сожалению, спасти его не удалось», — сообщил депутат.

Ситуацией занимаются органы военного следствия и военной прокуратуры занимаются ситуацией.

Ранее в этом учебном центре три человека уже умерли от разных причин.