В учебном центре в Свердловской области умер четвертый мобилизованный
В учебном центре в Свердловской области умер еще один мобилизованный. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Максим Иванов, курирующий ситуацию с мобилизованными на Урале.
Собеседник агентства заявил, что мужчина жаловался в медпункт на ухудшение здоровья. По словам Иванова, у мобилизованного остановилось сердце.
«Четырежды врачи возвращали его к жизни, но, к сожалению, спасти его не удалось», — сообщил депутат.
Ситуацией занимаются органы военного следствия и военной прокуратуры занимаются ситуацией.
Ранее в этом учебном центре три человека уже умерли от разных причин.