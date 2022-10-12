В Ставрополье пенсионер чуть не сжег начальницу отдела пенсионного фонда

В Минеральных водах 66-летний мужчина чуть не сжег начальницу клиентского отдела пенсионного фонда. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Инцидент произошел 12 октября около 12:00. Мужчина зашел в отделение, облил руководительницу клиентского отдела жидкостью для розжига и поджег с помощью спичек.

Сотрудница фонда не получила сильных ожогов, госпитализация ей не потребовалась.

Мужчину задержали. Полиция выясняется мотивы его поступка.