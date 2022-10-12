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В Сасовском районе «девятку» «разорвало» пополам при столкновении с «Шевроле»

Во вторник, 12 октября, в Сасовском районе столкнулись «девятка» и Chevrolet. Об этом пишет ИД «Пресса».

ДТП произошло на 51 километре дороги Шацк — Касимов в Сасовском районе около 12:00.

По предварительным данным, водитель «девятки» превысил скорость при обгоне машины и выехал на полосу встречного движения. На большой скорости он врезался в автомобиль Chevrolet. «Девятку» при столкновении разорвало на части и отбросило более чем на 20 метров от трассы.

По словам очевидцев, пострадавших отправили в сасовскую больницу.