В Рязанской области мужчина закрыл миллионный долг после запрета на выезд из страны

В Ряжском районе мужчина закрыл миллионный долг после запрета на выезд из страны. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

У мужчины скопились долги из-за игнорирования налоговых платежей и неисполнения судебных решений. Ему назначили пятидневный срок добровольного погашения задолженностей, но должник не воспользовался им.

Сотрудники УФССП арестовали его имущество и запретили выезжать за пределы страны. Должник после этого погасил остаток долга в размере миллиона рублей. Приставы направили указанную сумму на счета взыскателей.