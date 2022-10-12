В Рязани на улице Кальной полицейские задержали пьяного мужчину на «ВАЗе»

Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Рязанские полицейские задержали пьяного 37-летнего мужчину на «ВАЗ 2107». Подробности в среду, 12 октября, привела пресс-служба регионального УМВД.

Во вторник, 11 октября, примерно в 22.00 полицейские патрулировали город. На улице Кальной они обратили внимание на автомобиль «ВАЗ 2107» из-за странной манеры вождения. Транспортное средство остановили. За рулем находился 37-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения.

На место вызвали сотрудников ГИБДД. От прохождения медосвидетельствование нарушитель отказался.

В отношении рязанца составили об административном правонарушении. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на два года. Мужчину отстранили от управления транспортным средством.