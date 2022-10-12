В России появятся военные омбудсмены

Они будут выполнять функции по обеспечению гарантий госзащиты прав и законных интересов военнослужащих и военнообязанных.

В России появятся военные омбудсмены. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты парламента, сообщило агентство ТАСС.

Так, в России появится федеральный военный омбудсмен и военные омбудсмены в регионах. Они будут выполнять функции по обеспечению гарантий госзащиты прав и законных интересов военнослужащих и военнообязанных. Например, они будут уполномочены направить в госорганы запросы и обоснованные предложения, будут собирать сведения, документы и материалы, посещать пенитенциарные учреждения и суды. Однако депутаты уточнили, что их полномочия не будут пересекаться с полномочиями госорганов по защите и восстановлению прав военнослужащих.

По мнению одного из авторов законопроекта Алексея Нечаева, с появлением военных омбудсмен мобилизуемые и призываемые будут уверены в своих правах. Это поможет успокоить общество и повысить боеспособность и эффективность российских войск.

Военный омбудсмен, по задумке авторов инициативы, должен быть старше 30 лет, иметь безупречную репутацию и опыт правозащитной деятельности.