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В Касимовском районе 19-летний водитель перевернулся на «двенадцатой», пострадал шестимесячный ребенок

В Касимовском районе 19-летний водитель перевернулся на «двенадцатой». Об этом сообщил «Касимов медиа».

ДТП произошло 8 октября около 17:15 на 212 дороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» в Касимовском районе. 19-летний житель на «ВАЗ-2112», двигаясь со стороны села Дмитриево в сторону Касимова, не справился с управлением, из-за чего съехал в кювет. Машина перевернулась.

Пострадали водитель, 22-летняя пассажирка и шестимесячный ребенок.

Проводится проверка.