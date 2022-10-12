Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 12
11°
Чтв, 13
10°
Птн, 14
ЦБ USD 63.76 0.08 13/10
ЦБ EUR 62.59 0.24 13/10
Нал. USD 66.51 / 70.89 12/10 16:45
Нал. EUR 65.01 / 68.69 12/10 16:45
Новости
Мобилизация
Публикации
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
Вчера 11:22
1 538
Советы психологов: как рязанцам справиться с паникой и апатией
Непрекращающийся поток новостей о частичной мобилизации...
7 октября 12:31
5 083
Осознанный выбор в пользу загородной жизни. Чем привлекателен поселок...
Поклонников загородного образа жизни среди рязанцев с к...
5 октября 15:05
6 367
Блинчики, покорившие мир. Как рязанские продукты начали продаваться в ...
Вы можете себе представить, как выглядят полтора миллиа...
4 октября 15:47
6 928
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
В Калужской области сбили беспилотник

Над южной частью Калужской области сбили неопознанный беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня над южной частью Калужской области был сбит неопознанный беспилотник. После поражения средствами ПВО обломки упали в безлюдной местности, объект уничтожен», — написал глава области.

По его словам, никто не пострадал, ущерба гражданской инфраструктуре тоже нет.

«Средства ПВО надежно закрывают наше небо», — отметил Шапша.