В Калужской области сбили беспилотник

Над южной частью Калужской области сбили неопознанный беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня над южной частью Калужской области был сбит неопознанный беспилотник. После поражения средствами ПВО обломки упали в безлюдной местности, объект уничтожен», — написал глава области.

По его словам, никто не пострадал, ущерба гражданской инфраструктуре тоже нет.

«Средства ПВО надежно закрывают наше небо», — отметил Шапша.