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Умер депутат Госдумы Николай Петрунин
Он скончался после тяжелой болезни.

Умер первый зампред думского комитета по энергетике, депутат Госдумы Николай Петрунин. Об этом говорится на сайте Госдумы.

Николай Петрунин скончался после тяжелой болезни. Ему было 46 лет.

По данным портала «Тульская служба новостей», Петрунин болел коронавирусом. Последний месяц он провел в коме.

«Николай Юрьевич был профессиональным и ответственным человеком, пользовался авторитетом у коллег, ему доверяли избиратели», — привела пресс-служба слова спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он выразил соболезнования родным и близким депутата.