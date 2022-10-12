Следователи начали проверку дорожного конфликта в Дашково-Песочне

Следователи начали доследственную проверку по факту конфликта двух водителей на перекрестке в Дашково-Песочне. Об этом РЗН, инфо сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 4 октября на перекрестке улиц Верхней и Зубковой. Один из автомобилей зажал мужчину между другой машиной и проехал дальше. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, произошедшее попало на видео. Проверку также начали в полиции.