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СК запустил горячую линию для мобилизованных и членов их семей
Сотрудники ведомства проконсультируют граждан и окажут им содействие в различных вопросах.

Следственный комитет России запустил горячую линию для участников специальной военной операции, мобилизованных и членов их семей. Об этом сообщается в Telegram-канале следкома.

Горячую линию создали по поручению председателя С. К. России Александра Бастрыкина. Сотрудники ведомства проконсультируют граждан и окажут им содействие в различных вопросах.

Обратиться в ведомство можно по телефону — 8-800-100-12-60 (# 5), следуя рекомендациям голосового помощника. Горячая линия работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный.

Также задать вопросы россияне могут в социальных сетях С. К. России.

Ранее горячую линию по вопросам частичной мобилизации запустило Минобороны.