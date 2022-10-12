СК запустил горячую линию для мобилизованных и членов их семей
Сотрудники ведомства проконсультируют граждан и окажут им содействие в различных вопросах.
Следственный комитет России запустил горячую линию для участников специальной военной операции, мобилизованных и членов их семей. Об этом сообщается в Telegram-канале следкома.
Горячую линию создали по поручению
Обратиться в ведомство можно по телефону — 8-800-100-12-60 (# 5), следуя рекомендациям голосового помощника. Горячая линия работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный.
Также задать вопросы россияне могут в социальных
Ранее горячую линию по вопросам частичной мобилизации запустило Минобороны.