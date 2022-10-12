Рязанцев пригласили на санитарную расчистку территории кремля

Для уборки организаторы выдадут все необходимое на месте.

В Рязани проведут санитарную расчистку территории кремля. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Уборка запланирована в четверг, 13 октября, в 10.00. Инициатором события выступил рязанский историко-архитектурный музей-заповедник.

Рязанцев приглашают принять участие в санитарной расчистке. Для уборки организаторы выдадут все необходимое на месте.

Сбор людей — у кремлевской пристани.