Рязанцев пригласили на санитарную расчистку территории кремля
Для уборки организаторы выдадут все необходимое на месте.
В Рязани проведут санитарную расчистку территории кремля. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Уборка запланирована в четверг, 13 октября, в 10.00. Инициатором события выступил рязанский историко-архитектурный музей-заповедник.
Рязанцев приглашают принять участие в санитарной расчистке. Для уборки организаторы выдадут все необходимое на месте.
Сбор людей — у кремлевской пристани.