Ростовский военком опроверг информацию о второй волне мобилизации

Ранее появилась информация, что «вторая волна» частичной мобилизации началась в некоторых регионах, в том числе и в Ростовской области

В России нет второй волны мобилизации. Об этом в среду, 12 октября, заявил военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров, передали РИА Новости.

Ранее появилась информация, что «вторая волна» частичной мобилизации началась в некоторых регионах, в том числе и в Ростовской области

По словам Егоров, частичная мобилизация в Ростовской области проходит в рамках установленного указом президента плана: набрать призывников численностью в 300 тысяч человек.

«С 21 сентября согласно указу президента выполняются мероприятия по призыву в вооруженные силы 300 тысяч граждан, пребывающих в запасе. В настоящее время Ростовская область продолжает выполнять мероприятия по призыву граждан по специальностям, в которых сейчас нуждаются Вооруженные силы. Я хотел бы напомнить, что никаких волн не существует», — сказал Егоров.