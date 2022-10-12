Путин заявил о возможности переместить транзит «Северных потоков» в Черное море

Глава государства отметил, что если транзит переместить в регион Черного моря и поставлять газ через Турцию, то в Турции будет крупнейший газовый хаб для Европы. Но сделать это получится только если в этом будут заинтересованы партнеры РФ.

Утраченный объем транзита по «Северным потокам» могут переместить в Черное море. О такой возможности в среду, 12 октября, заявил президент Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

Глава государства отметил, что если транзит переместить в регион Черного моря и поставлять газ через Турцию, то в Турции будет крупнейший газовый хаб для Европы. Но сделать это получится только если в этом будут заинтересованы партнеры РФ.

«Утраченный объем транзита по „Северным потокам“, по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить и в регион Черного моря, и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего газа природного в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры», — сказал Путин.

Он отметил, что у такого решения есть экономическая целесообразность и выше уровень безопасности.

Напомним, 26 сентября произошла утечка газа на «Северном потоке». Одна — на северо-востоке в водах Дании рядом с островом Борнхольм, другая — на юго-востоке от острова. Сроки восстановления поврежденных ниток неизвестны, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.