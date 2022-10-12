Полиция начала проверку после сообщений о разбитых на улицах Рязани автомобилях

Ранее появилась информация, что неизвестные разбили стекла машин на улицах Песоченской, Шереметьевской, Новоселов и на Бирюзова.

В Рязани полиция начала проверку после сообщений о разбитых на улицах города автомобилях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«Сотрудниками полиции проводится проверка», — отметили в УМВД.

Ранее появилась информация, что неизвестные разбили стекла машин на улицах Песоченской, Шереметьевской, Новоселов и на Бирюзова.