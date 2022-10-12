Песков: никакой новой волны мобилизации нет

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о новой волне мобилизации. Его слова в среду, 12 октября, привели РИА Новости.

По его словам, в России нет новой волны мобилизации.

«Никакой новой волны мобилизации нет, а что касается высказываний губернаторов — надо у каждого узнавать, что он имеет в виду», — сказал Песков.

Ранее появилась информация, что «вторая волна» частичной мобилизации началась в некоторых регионах. Позже ростовский военком заявил, что в России частичная мобилизация проходит в рамках установленного президентом плана.