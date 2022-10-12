«Объясняем.рф»: мобилизованные россияне могут проходить медкомиссию самостоятельно

Однако окончательное решение о годности или негодности к службе все равно будет выносить призывная комиссия.

Мобилизованные россияне могут самостоятельно пройти медкомиссию. Разъяснение в среду, 12 октября, дали на портале «Объясняем.рф».

Специалисты уточнили, что даже если пройти медкомиссию самостоятельно, окончательное решение о годности или негодности к службе будет выносить призывная комиссия.

«Вы имеете право собрать заключения любых профильных специалистов и представить их призывной комиссии по мобилизации. Окончательное решение о годности к мобилизации по состоянию здоровья принимается этой комиссией», — говорится в разъяснении.