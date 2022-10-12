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На улице Ленинского комсомола в Рязани столкнулись два автомобиля, пострадала женщина

В Рязани на улице Ленинского комсомола столкнулись Datsun On Do и Hyundai Solaris. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

11 октября примерно в 19:10 у дома № 134/56 по улице Ленинского Комсомола столкнулись Datsun On Do, за рулем которого была 52-летняя рязанка и Hyundai Solaris, которым управлял 42-летний местный житель.

В ДТП пострадала водитель Datsun. Ей оказали медпомощь. Проводится проверка.