На Украине зимой снизят минимальную температуру в квартирах до 16 градусов

Жителям Украины также порекомендовали запастись теплой одеждой, свечами, фонариками и батарейками, несмотря на готовность к отопительному сезону в 90%.

На Украине зимой снизят минимальную температуру в квартирах до 16 градусов. Об этом в среду, 12 октября, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передали РИА Новости.

После включения отопления украинцам нужно будет экономно использовать газ и уголь, что приведет к снижению температуры в квартирах. Шмыгаль заявил, что минимально допустимое значение температуры в квартирах будет 16 градусов, а среднее — 18 градусов.

Он также посоветовал жителям Украины запастись теплой одеждой, свечами, фонариками и батарейками, несмотря на готовность к отопительному сезону в 90%.