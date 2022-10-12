Мошенники похитили 356 тысяч рублей с карт рязанцев

В Рязани за сутки мошенники похитили 356 тысяч рублей с карт жителей города. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

23-летний инженер одного из предприятий по телефону говорил с неизвестным, который представился сотрудником банка. Он сообщил о попытке вывести со счета мужчины деньги. Пострадавший сообщил данные своей карты и с его счета списали 176 тысяч рублей.

38-летний сотрудник одной из рязанских организаций также стал жертвой «телефонного» мошенника, который уговорил его перевести свои сбережения на «безопасный» счет и перечислил через мобильное приложение 180 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ.