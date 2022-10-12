Кадыров заявил, что спецоперация завершится успешно под руководством Суровикина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецоперация завершится успешно под руководством Суровикина. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

Кадыров поздравил Суровикина с днем рождения и выразил уверенность в завершении спецоперации под руководством командующего объединенной группировкой войск.

Глава Чечни отметил, что знаком с Суровикиным на протяжении 15 лет и за это время убедился в профессионализме генерала армии.

«Я полностью уверен, что под его руководством спецоперация завершится успешно, а если надо, то дадим мощный отпор и натовским войскам, в чем я не сомневаюсь.», — сказал Кадыров.