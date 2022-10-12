К Путину обратились семьи российских моряков, удерживаемых на Украине

К президенту Владимиру Путину обратились родные российских моряков, которых заблокировали в порту Измаила. Об этом сообщил RT .

В обращении родные моряков просят как можно скорее вернуть мужчин на родину. Отмечается, что моряки уже восемь месяцев удерживаются в заложниках в порту Измаила.

«С февраля в Россию по обмену вернулись дальнобойщики, учителя, инженеры — люди разных профессий и специальностей, но не гражданские моряки. Среди них девять больных человек, которых надо в срочном порядке вызволять, двоим из них нужна операция, чтобы спасти их жизни!» — говорится в обращении.

Сообщение отправили в администрацию президента, Минобороны и ФСБ.

Один из пленников, 64-летний суперинтендант Юрий Редько, умер в августе от болезни, не дождавшись возвращения.

Авторы обращения отметили, что у многих моряков «сдают нервы» из-за неуверенности в завтрашнем дне.

" Ситуация с нашими родными может измениться к худшему в любой момент", — добавили родственники мужчин.

Как сообщил RT, несколько десятков гражданских моряков оказались заблокированы в в порту Измаила с февраля 2022 года. Украинские власти запретили покидать им страну. За восемь месяцев удалось обменять 22 человек.