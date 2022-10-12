Генпрокурор Краснов: спекулирующих на нужных мобилизуемым товарах ждут жесткие меры

Проверку в сфере торговли будут проводить Генпрокуратура и ФАС. Ее назначили после резкого скачка цен на военное обмундирование.

Спекулирующих на необходимых товарах для мобилизованных ждут жесткие меры. Об этом в среду, 12 октября, заявил генпрокурор России Игорь Краснов в интервью с РИА Новости.

Проверку в сфере торговли будут проводить Генпрокуратура и ФАС. Ее назначили после резкого скачка цен на военное обмундирование.

Краснов пояснил, что спекулянтов ждут жесткие меры, так как мобилизованные граждане не должны покупать себе все необходимое для участия в спецоперации «втридорога».