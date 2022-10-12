«Единая Россия» и волонтеры помогут семьям мобилизованных

«Единая Россия», «Молодая Гвардия Единой России» и проект #МЫВМЕСТЕ создадут совместные штабы для помощи семьям мобилизованных по всей стране. Об этом сообщил сайт ER.ru .

Помощь окажут в формате «одного окна». Поступающие в штаб заявки от семей распределят между волонтерами и в режиме реального времени будут отслеживать их исполнение.

Замсекретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова заявила, что в общественные приемные уже поступило более семи тысяч заявок.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев напомнил, что оставить заявку на оказание помощи уже можно по телефону горячей линии 88002003411.

Начальник управления регионального взаимодействия Росмолодежи Екатерина Богомаз сообщила, что волонтеры «Мы вместе» собирают просьбы о том или ином виде помощи семьям непосредственно от военнослужащих, а также через органы соцзащиты.

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» начали работу в региональных штабах по социальному сопровождению семей мобилизованных в 17 регионах, сообщил председатель Антон Демидов. Он отметил, что отрабатываются возникающие у мобилизованных и их семей вопросы непосредственно с региональными властями.

Дарья Лантратова также сообщила, что «Единая Россия» запустит мониторинг цен на экипировку для военнослужащих."Мы организуем работу горячих линий, чтобы фиксировать и проверять обращения о фактах завышения цен. В штабах общественной поддержки «Единой России» пройдут встречи с поставщиками товаров для военных с тем, чтобы предотвратить спекуляции. А активисты из «Молодой Гвардии» будут проводить рейды в специализированных магазинах, чтобы выявить факты недобросовестной работы", — заключила замсекретаря генсовета.

Председатель рязанской облдумы Аркадий Фомин отметил, что в регионе губернатор поручил разработать дополнительные меры поддержки семьям, у которых родственников призвали в рамка частичной мобилизации.

«Сейчас близким мобилизованных особенно нужны внимание и помощь, поэтому за каждой такой семьей закрепляется сотрудник местной администрации. Также будет создан региональный совет по вопросам мобилизованных и их семей, аналогичные будут в каждом муниципалитете», — заявил Фомин.

Он добавил, что работа уже налажена в муниципалитетах, а в Рязани процесс еще предстоит организовать. Председатель облдумы отметил, что депутаты включатся в решение задачи.

«Наши бойцы должны знать, что пока они сражаются, об их семьях заботятся», — сказал он.