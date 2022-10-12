Байден высказался о возможности применения Россией ядерного оружия
Американский лидер заявил, что не верит, что российский президент Владимир Путин будет использовать ядерное оружие.
Президент Америки Джо Байден высказался о возможности применения Россией ядерного оружия. Об этом он заявил в интервью CNN,
Американский лидер заявил, что не верит, что российский президент Владимир Путин будет использовать ядерное оружие.
«Я не думаю, что он это сделает», — заявил он.
Тем не менее в Вашингтоне обсуждают возможные действия в ответ на применение ядерного оружия Москвой.