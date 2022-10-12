Байден высказался о возможности применения Россией ядерного оружия

Американский лидер заявил, что не верит, что российский президент Владимир Путин будет использовать ядерное оружие.

Президент Америки Джо Байден высказался о возможности применения Россией ядерного оружия. Об этом он заявил в интервью CNN, передало RT.

Американский лидер заявил, что не верит, что российский президент Владимир Путин будет использовать ядерное оружие.

«Я не думаю, что он это сделает», — заявил он.

Тем не менее в Вашингтоне обсуждают возможные действия в ответ на применение ядерного оружия Москвой.