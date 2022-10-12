Байден призвал Зеленского прекратить жаловаться на нехватку военной помощи

Джо Байден призвал Владимира Зеленского прекратить жаловаться на нехватку военной помощи. Об этом со ссылкой на Washington Post сообщил Telegram-канал Shot .

Американский президент пригрозил, что Зеленскому будет сложнее просить конгресс о деньгах, если украинский лидер не перестанет публично говорить, что этого недостаточно.

Издание отмечает, что в американской элите зарождается раскол из-за многомиллиардной помощи, отправляемой Украине.