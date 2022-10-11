Военком Якутии опроверг слухи о волнах мобилизации

Военный комиссар Якутии Александр Авдонин опроверг слухи о полной мобилизации и заявил, что большую часть повесток в республике уже раздали. Об этом передает РИА Новости .

Авдонин назвал слухи «фейками».

«Никакой полной мобилизации объявляться не будет… Все будет проводиться в рамках частичной мобилизации граждан, объявленной президентом Российской Федерации. Никакого увеличения мобилизационного задания нет, как говорили — вторая волна, третья волна, пока речи об этом нет», — сказал военком Якутии.

По его словам, ведется «плановая работа», повестки выписывают стандартно. Он отметил, что самый большой наплыв задания уже выполнили, а в данный момент проводят замену граждан, призванных ошибочно.

Фото с сайта Минобороны