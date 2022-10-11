Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
Срд, 12
10°
Чтв, 13
10°
ЦБ USD 62.31 1.06 11/10
ЦБ EUR 60.8 0.82 11/10
Нал. USD 65.71 / 68.59 11/10 12:10
Нал. EUR 63.06 / 67.12 11/10 12:10
Новости
Мобилизация
Публикации
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
1 час назад
184
Советы психологов: как рязанцам справиться с паникой и апатией
Непрекращающийся поток новостей о частичной мобилизации...
7 октября 12:31
3 834
Осознанный выбор в пользу загородной жизни. Чем привлекателен поселок...
Поклонников загородного образа жизни среди рязанцев с к...
5 октября 15:05
5 170
Блинчики, покорившие мир. Как рязанские продукты начали продаваться в ...
Вы можете себе представить, как выглядят полтора миллиа...
4 октября 15:47
5 659
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
В Ярославле сотрудник «Пятерочки» ударил ребенка и поставил его на колени
Видео конфликта распространилось в соцсетях.

В Ярославле сотрудник «Пятерочки» ударил ребенка и поставил его на колени. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил Life.

Видео конфликта распространилось в соцсетях. На нем сотрудник магазина «Пятерочка» на улице ударил ребенка по лицу, а затем поставил его на колени и заставил извиняться. Мужчина требовал от ребенка извинений перед своим сыном, которого тот ударил в ответ на оскорбления в адрес матери.

Позже в соцсетях появилось еще одно видео, где мужчина извиняется. В нем он рассказал, что переживал из-за сложившейся ситуации и у него у самого есть шесть детей.

Мужчиной заинтересовались правоохранители. В отделе он еще раз извинился за свой поступок и сам упал на колени.

Ситуация находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.