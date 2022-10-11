В Ярославле сотрудник «Пятерочки» ударил ребенка и поставил его на колени
Видео конфликта распространилось в соцсетях.
В Ярославле сотрудник «Пятерочки» ударил ребенка и поставил его на колени. Об этом во вторник, 11 октября,
Видео конфликта распространилось в соцсетях. На нем сотрудник магазина «Пятерочка» на улице ударил ребенка по лицу, а затем поставил его на колени и заставил извиняться. Мужчина требовал от ребенка извинений перед своим сыном, которого тот ударил в ответ на оскорбления в адрес матери.
Позже в соцсетях появилось еще одно видео, где мужчина извиняется. В нем он рассказал, что переживал из-за сложившейся ситуации и у него у самого есть шесть детей.
Мужчиной заинтересовались правоохранители. В отделе он еще раз извинился за свой поступок и сам упал на колени.
Ситуация находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.