В Сочи два питбуля растерзали четырехлетнюю девочку

В Сочи два питбуля растерзали четырехлетнюю девочку. Об этом во вторник, 11 октября, сообщила пресс-служба СК СКР по Краснодарскому краю.

Установлено, что 29 ноября ребенок с матерью и ее сожителем приехали из Краснодара на отдых в поселок Совет-Квадже в Лазаревский район Сочи. Они приехали в дом к отцу мужчины. Позднее на отдых приехали хозяин всего домовладения и его мать, которые привезли с собой трех питбультерьеров.

10 октября мать девочки вместе с сожителем уехала в магазин, а ребенка оставила на втором этаже дома, но никого не предупредила об этом. Тогда бабушка сожителя запустила в дом, где находился ребенок, собак без намордников и ошейников.

Собаки растерзали ребенка. Девочка получила множественные телесные повреждения и умерла. Прибывшие врачи констатировали смерть.

Расследование уголовного дела поставлено руководителем СУ СКР по Краснодарскому краю Андреем Масловым на контроль.