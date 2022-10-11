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В селе Чернобаево из пешеходной дорожки для слабовидящих людей сделали автомобильную парковку
С момента благоустройства пешеходной дорожки прошел год.

Жители села Чернобаево обратились в РЗН. инфо с просьбой осветить информацию с пешеходными дорожками в населенном пункте.

По их словам, в 2021 году в селе сделали пешеходные дорожки недалеко от сельхозпредприятия. По обеим сторонам дороги также установили площадки из тактильной плитки для слабовидящих людей. Однако в августе 2022 года со стороны сельхозпредприятия тротуар для пешеходов убрали и сделали там автомобильную парковку.

«Люди вынуждены идти не по пешеходной дорожке, а выходить на проезжую часть. Тем самым они подвергают себя опасности и участников дорожного движения, — написал рязанец, — Почему такие проекты делают для людей, но не проходит и года, как все уничтожают!»

Местные жители подозревают, что стоянку для автомобилей попросило сделать руководство сельхозпредприятия.