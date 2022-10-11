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В Рязанской области с 10 октября ввели режим ЧС из-за переувлажнения почвы

В Рязанской области с 10 октября ввели режим ЧС из-за переувлажнения почвы. Соответствующее распоряжение губернатора опубликовали 11 октября.

Отмечается, что режим вводится в связи с неблагоприятными погодными условиями — обильными осадками в виде дождя, приведшими к опасному агрометеорологическому явлению «переувлажнение почвы».

«Определить границы зоны чрезвычайной ситуации — границы Александро-Невского, Ермишинского, Захаровского, Кадомского, Касимовского, Клепиковского, Кораблинского, Милославского, Михайловского, Пителинского, Пронского, Путятинского, Рыбновского, Ряжского, Рязанского, Сапожковского, Сараевского, Сасовского, Скопинского, Спасского, Старожиловского, Ухоловского, Чучковского, Шацкого, Шиловского муниципальных районов Рязанской области», — говорится в сообщении.