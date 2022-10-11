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В Рязанской области 45-летняя женщина незаконно получала «чернобыльские выплаты»

В Путятине полиция мошенничество при получении «чернобыльских выплат». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Во время проверки выяснилось, что 45-летняя женщина в январе 2020 года зарегистрировалась в одном из сел Путятинского района, которое входит в перечень населенных пунктов в зоне радиоактивного загрязнения из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Ей назначили соцвыплату из пенсионного фонда.

Участковый полиции выяснил, что фактически женщина проживала в Рязани. Она незаконно получила 18 665 рублей.

В отношении нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Женщине грозит штраф до 120 тысяч рублей, ограничение свободы до двух лет или принудительные работы до двух лет, или арест на четыре месяца.