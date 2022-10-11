В Рязани задержали мужчину, оплачивавшего покупки чужой картой

В Рязани задержали мужчину, который похитил у москвича барсетку и расплачивался чужой картой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 43-летний житель Московской области, который сообщил, что выпил около железнодорожного вокзала в Рязани и разговорился с пьяным местным жителем. Мужчины решили продолжить застолье и направились в ближайший магазин. В какой-то момент рязанец пропал, а вместе с ним исчезла сумка москвича и банковская карта.

Оперативники начали искать злоумышленника, у них было «лишь скудное описание его внешности и полное отсутствие иных сведений, характеризующих его личность». Полицейские искали рязанца средних лет.

Правоохранители установили, где была использована карта пострадавшего. С помощью записей с камер видеонаблюдения установили, что оплаты производил 29-летний рязанец, ранее судимый за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Полиция разыскала и задержала злоумышленника.

Выяснилось, что между рязанцем и москвичом произошла ссора в магазине, куда пришли мужчины.

«Пока внимание 43-летнего мужчины всецело было занято конфликтом, рязанец незаметно забрал его барсетку и скрылся. В дальнейшем он расплатился банковской картой, находившейся в сумке, в магазинах города на общую сумму 14 600 рублей», — рассказали в полиции.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до шести лет лишения свободы.