В Костроме 14-летний школьник убил одноклассницу

В Костроме 14-летний школьник убил одноклассницу. Об этом сообщил Telegram-канал « 112 ».

Днем в понедельник, 10 октября, девочка ушла в библиотеку, после чего перестала выходить на связь. Родители забили тревогу. Спустя несколько часов тело ребенка с ножевыми ранениями нашли в подъезде многоэтажки на девятом этаже.

Выяснилось, что девочка пришла в гости к однокласснику. Мальчик сообщил, что они общались на лестничной площадке, а в какой-то момент стал размахивать ножом бабочкой, и случайно ударил подругу ножом в шею.

Ребенок испугался и убежал к себе домой, никому не сообщив. Родителей в это время дома не было.

По данным «112», оба подростка — дети сотрудников полиции. С ребенком работают следователи.