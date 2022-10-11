В КГБ Белоруссии рассказали о подготовке серии терактов на территории республики

Теракты планируются на железной дороге по пути движения воинских формирований, заявил председатель комитета госбезопасности республики Иван Тертель.

На территории Белоруссии готовится серия терактов. Об этом во вторник, 11 октября, заявил председатель комитета госбезопасности республики Иван Тертель в эфире телеканала «Беларусь-1», передало агентство ТАСС.

По его словам, появилась информация, что на территории страны готовится серия терактов из-за развертывания группировки войск совместно с Россией.

Как уточнил Тертель, теракты планируются на железной дороге по пути движения воинских формирований.

«Видим сейчас подготовку в том числе серии терактов на нашей территории с учетом того, что у нас создается совместная группировка войск с Российской Федерацией. Совершение терактов на железной дороге, совершение терактов по пути движения воинских формирований наших, наших союзников», — приводит его слова ТАСС.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.