В КГБ Белоруссии рассказали о подготовке серии терактов на территории республики

На территории Белоруссии готовится серия терактов. Об этом во вторник, 11 октября, заявил председатель комитета госбезопасности республики Иван Тертель в эфире телеканала «Беларусь-1»,
По его словам, появилась информация, что на территории страны готовится серия терактов из-за развертывания группировки войск совместно с Россией.
Как уточнил Тертель, теракты планируются на железной дороге по пути движения воинских формирований.
«Видим сейчас подготовку в том числе серии терактов на нашей территории с учетом того, что у нас создается совместная группировка войск с Российской Федерацией. Совершение терактов на железной дороге, совершение терактов по пути движения воинских формирований наших, наших союзников», — приводит его слова ТАСС.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.