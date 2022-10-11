В КГБ Белоруссии предсказали переломный момент в спецоперации на Украине

Переломным моментом в спецоперации на Украине может стать момент с ноября по февраль. Об этом заявил глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель, пишет « Белта ».

По его словам, если Россия проведет мобилизацию и обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу.

«По нашим оценкам, в период ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент», — сказал Иван Тертель.