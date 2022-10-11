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В Госдуме предложили освобождать от мобилизации родных погибших
Также в России намерены мобилизованных военнослужащих, которые потеряли члена семьи, досрочно освобождать от военной службы. По мнению депутатов, это поможет стране бороться с демографическим кризисом.

В Госдуме предложили освобождать от мобилизации родных погибших. Об этом во вторник, 11 октября, сообщили «Известия» со ссылкой на одного из авторов инициативы Сергея Миронова.

Также в России намерены мобилизованных военнослужащих, которые потеряли члена семьи, досрочно освобождать от военной службы. По мнению депутатов, это поможет стране бороться с демографическим кризисом.

«Проект федерального закона разработан в связи с указом президента РФ от 21 сентября 2022 г. № 647 „Об объявлении частичной мобилизации в РФ“ в целях защиты семьи как основы сохранения традиционных семейных ценностей в условиях проведения мобилизации и участия в боевых действиях военнослужащих, проходящих военную службу по мобилизации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом семьей предлагают подразумевать лиц, связанных родством или совместно проживающих и ведущих совместное хозяйство. К близким родственникам предлагают относить супругу, супруга, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, полнородных и неполнородных братьев, сестер, дедушек, бабушек, внуков.