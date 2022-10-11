В Госдуме опровергли информацию о делении мобилизации на этапы

Как отметил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, мобилизация − это непрерывный процесс.

Россиянам рассказали, что частичная мобилизация не делится на этапы. Об этом во вторник, 11 октября, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

По его словам, этапы мобилизации в указе президента не предусмотрены. Он пояснил, что мобилизация — это непрерывный процесс.

«Никакие этапы мобилизации в соответствующем указе президента не предусмотрены. Соответственно, о том, что кто-то „выполнил первый этап“ или „перешёл ко второму этапу“, говорить тоже не приходится. Идет частичная мобилизация. Это непрерывный процесс, и ни на какие этапы он не делится», — сказал Швыткин.

Он также уточнил, что у каждого региона есть свой мобилизационный план.