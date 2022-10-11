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В двух российских регионах началась «вторая волна» мобилизации
Оба региона получили «новое задание» от Минобороны.

В двух российских регионах началась «вторая волна» мобилизации. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил «Коммерсантъ».

Так, «вторая волна» мобилизации началась в Курской и Воронежской областях. Оба региона получили «новое задание» от Минобороны. При этом главы регионов продолжают решать проблемы обустройства призывников в местах боевого слаживания и обеспечения их всем необходимым в зоне СВО.

В Воронежской области набор призывников проходит по тем же критериям, что ранее, но в меньшем количестве и «с упором на офицерский состав».