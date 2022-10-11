В Центре занятости населения МТС предложила рязанцам актуальные вакансии

Для соискателей прошли интерактивные лекции и мастер-классы по успешному трудоустройству.

В Центре занятости населения МТС предложила рязанцам актуальные вакансии. Среди них: инженеры технических сервисов, бухгалтеры, HR-специалисты, менеджеры по продажам и работе с клиентами.

Для соискателей прошли интерактивные лекции и мастер-классы по успешному трудоустройству.

На «День МТС» компания пригласила всех желающих ― соискателей и заинтересованных в своем развитии жители региона, а также молодых специалистов и выпускников колледжей и вузов. Ведущие маркетологи, HR-консультанты, методологи, коучи и гейм-дизайнеры Группы МТС рассказали о рынке вакансий, стажерских программах МТС и HR-инструментах поддержки соискателей компании, а также провели мастер-классы и тренинги для слушателей и поделились лайфхаками, как составить резюме и вести себя на собеседовании, чтобы получить работу мечты, как найти общий язык с руководителем и коллегами.

«Личная встреча, интерактивный обмен опытом ― это очень удобный формат общения с соискателями, поэтому мы и проводим в регионе наш „День МТС“. Мы подробно рассказали о стажировке и преимуществах работы в цифровой компании, а также представили вакансии для молодых специалистов и социально-нуждающихся граждан. Гости мероприятия получили массу полезной информации для построения успешной карьеры и эффективной самопрезентации перед работодателем», ― рассказала руководитель Центра по социальной ответственности, разнообразию и инклюзивности МТС Серегина Елена.

«Мы хотим, чтобы каждый специалист, в том числе начинающий, нашел себе профессию среди современных бизнесов экосистемы МТС. Мы не вписываем наших стажеров в шаблоны и рамки, а предоставляем им возможность для развития. В этом году мы проведем такие мероприятия в шести регионах России, и обязательно еще „вернемся“ в Рязань. А пока все желающие, не дожидаясь следующего „Дня МТС“, могут стать частью нашей команды, направив свои резюме через карьерные онлайн-сервисы компании по подбору персонала», — дополнила руководитель направления стажерских программ МТС Елизавета Середа.

Откликнуться на вакансии МТС можно на карьерных сайтах: job.mts.ru , ryazan.hh.ru , а также на trudvsem.ru или в мобильном приложении «Работа России» ― для этого в разделе фильтра «название компании» необходимо ввести МТС. Рекомендуем пройти регистрацию на сайте для того, чтобы откликаться на вакансии.

Партнерами мероприятия выступили Центр занятости населения Рязанской области, один из самых крупных сайтов по поиску работы и сотрудников hh.ru и онлайн-кинотеатр KION — мультимедийная онлайн-платформа с оригинальными фильмами и сериалами оригинального производства, более 200 ТВ-каналами, а также с тысячами фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов.

О проекте «День МТС»:

«День МТС» — это социально-инклюзивный проект компании, реализуемый с целью повышения HR-грамотности соискателей, а также предоставления равных возможностей для трудоустройства молодежи, женщин с несовершеннолетними детьми, представителей старшего поколения и граждан с инвалидностью. Главные темы бесплатных мастер-классов и тренингов встреч: актуальный рынок вакансий, навыки успешной самопрезентации соискателя, цифровые сервисы МТС и возможности HR-поддержки компании. МТС отличает стратегический подход в реализации социальных инвестиций, в том числе через последовательное проведение программ и проектов по совершенствованию системы формирования и развития кадрового потенциала регионов России.