В Центре занятости населения МТС предложила рязанцам актуальные вакансии. Среди них: инженеры технических сервисов, бухгалтеры, HR-специалисты, менеджеры по продажам и работе с клиентами.
Для соискателей прошли интерактивные лекции и мастер-классы по успешному трудоустройству.
На «День МТС» компания пригласила всех желающих ― соискателей и заинтересованных в своем развитии жители региона, а также молодых специалистов и выпускников колледжей и вузов. Ведущие маркетологи, HR-консультанты, методологи, коучи и гейм-дизайнеры Группы МТС рассказали о рынке вакансий, стажерских программах МТС и HR-инструментах поддержки соискателей компании, а также провели мастер-классы и тренинги для слушателей и поделились лайфхаками, как составить резюме и вести себя на собеседовании, чтобы получить работу мечты, как найти общий язык с руководителем и коллегами.
«Личная встреча, интерактивный обмен опытом ― это очень удобный формат общения с соискателями, поэтому мы и проводим в регионе наш „День МТС“. Мы подробно рассказали о стажировке и преимуществах работы в цифровой компании, а также представили вакансии для молодых специалистов и социально-нуждающихся граждан. Гости мероприятия получили массу полезной информации для построения успешной карьеры и эффективной самопрезентации перед работодателем», ― рассказала руководитель Центра по социальной ответственности, разнообразию и инклюзивности МТС Серегина Елена.
«Мы хотим, чтобы каждый специалист, в том числе начинающий, нашел себе профессию среди современных бизнесов экосистемы МТС. Мы не вписываем наших стажеров в шаблоны и рамки, а предоставляем им возможность для развития. В этом году мы проведем такие мероприятия в шести регионах России, и обязательно еще „вернемся“ в Рязань. А пока все желающие, не дожидаясь следующего „Дня МТС“, могут стать частью нашей команды, направив свои резюме через карьерные онлайн-сервисы компании по подбору персонала», — дополнила руководитель направления стажерских программ МТС Елизавета Середа.
Откликнуться на вакансии МТС можно на карьерных сайтах:
Партнерами мероприятия выступили Центр занятости населения Рязанской области, один из самых крупных сайтов по поиску работы и сотрудников hh.ru и онлайн-кинотеатр
О проекте «День МТС»:
«День МТС» — это социально-инклюзивный проект компании, реализуемый с целью повышения HR-грамотности соискателей, а также предоставления равных возможностей для трудоустройства молодежи, женщин с несовершеннолетними детьми, представителей старшего поколения и граждан с инвалидностью. Главные темы бесплатных мастер-классов и тренингов встреч: актуальный рынок вакансий, навыки успешной самопрезентации соискателя, цифровые сервисы МТС и возможности HR-поддержки компании. МТС отличает стратегический подход в реализации социальных инвестиций, в том числе через последовательное проведение программ и проектов по совершенствованию системы формирования и развития кадрового потенциала регионов России.